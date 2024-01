01.02.1394: Der Zen-Meister Ikkyu Sojun wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 01.02.2034. WDR 5.

Wie Ikkyu Sojun zum Helden von Volkserzählungen und Legenden wurde,

warum eine Trennung sein Leben veränderte,

wie er den Teeweg beeinflusste,

wie er eine der berühmtesten Tempelanlagen Japans aufbaute,

warum Ikkyu Sojun, der sein Leben lang Würdenträger beschimpft hat, selbst zum Würdenträger wird.

Anna Gorke (Schülerin der Teemeisterin Etsuko Mukai)

Evgeny S. Steiner. Aus dem Russischen übersetzt von Peter Raff: Ikkyu Sojun. Der Zen-Mönch "Verrückte Wolke" und seine Zeit (2018)

Ikkyu Sojun: Im Garten der schönen Shin (2017)

Den japanischen Mönch Ikkyu Sojun kennt in Japan jedes Kind. Er ist eine der schillerndsten Figuren Japans im 15. Jahrhundert: Ein schlagfertiger, unangepasster, lebenslustiger Priester, aber auch ein wichtiger Zen-Meister und Würdenträger und nicht zuletzt jemand, der die Künste massiv beeinflusst hat, unter anderem die japanische Kunst der Teezubereitung: den Teeweg.Ikkyu ist zwar ein Sohn des Kaisers von Japan, aber ohne Legitimation und Ansprüche. Ab seinem 12. Lebensjahr soll er täglich ein Gedicht verfasst haben. Über 1.000 sind von ihm überliefert, alle in chinesischer Sprache. Nach seiner Zeit im Kloster predigt er in Kneipen, Marktbuden und Freudenhäusern den Zen-Buddhismus. Erst mit Mitte 70 trifft er in der die blinden Sängerin Shin die Liebe seines Lebens.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia BelemannRedaktion: Matti HesseTechnik: Nico Söllner