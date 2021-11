Zeitzeichen

Deutschland werde in diesem jungen Mann noch einen Meister finden, hatte Friedrich Schiller 1782 prophezeit. 14 Jahre später bereitet Berlin August Wilhelm Iffland einen überwältigenden Empfang. König Friedrich Wilhelm II. persönlich stellt dem inzwischen bekanntesten deutschen Schauspieler die Krönung seiner Karriere in Aussicht. Am 14. November 1796 nimmt Iffland die königliche Offerte an und wird mit 37 Jahren Direktor des Nationaltheaters am Gendarmenmarkt.