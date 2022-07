Zeitzeichen

In dem Städtchen Hollister in Kalifornien treffen sich seit 1930 Motorradfahrer aus den ganzen USA zur „Gala Motorcycle Gypsy Tour“ . Es ist eine mehrtägige Sause mit Motorradrennen, Parcours und allen möglichen Vergnügungen rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Die Party von 1947 geht als "Hollister Bash" oder "Hollister Riot" in die Geschichte ein und begründet das Image des Motorradfahrers als Outlaw.

"Chaos" in der Kleinstadt?