Zeitzeichen

Hymmen möchte das Anfang der 50er-Jahre ändern, eine Art Literaturpreis für Hörspiele soll her. Als Pressereferent beim Bund der Kriegsblinden möchte er im Krieg erblindete Menschen, die intensiv Radio hören und aus ganz verschiedenen Berufsgruppen kommen, für die Jury gewinnen - zusammen mit professionellen Kulturschaffenden.

Hymmen, der selbst im Krieg kurzzeitig das Augenlicht verliert, weiß, dass das Medium Radio für Blinde oft die einzige Möglichkeit der kulturellen Teilhabe bietet. Ihnen verspricht er mehr Anerkennung in der Gesellschaft, an der es Kriegsversehrten in der jungen Bundesrepublik oft mangelt.

Von der Lebenshilfe zur Kunstform

So verleiht die Jury aus blinden Laien und Fachkritikern, der Hymmen vorsitzt, am 9. März 1952 zum ersten Mal den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Er geht an Erwin Wickerts "Darfst Du die Stunde rufen?", das sich um Freitod und Sterbehilfe dreht. Damit spricht es den Hörer " vom Menschlichen her an und hilft, mit dem Dasein besser fertig zu werden ". So lautet nämlich der Anspruch an die nominierten Stücke - zumindest zu Beginn.

Doch die Kriterien, Lebenshilfe und Anleitung zu liefern, ändern sich allmählich. Das wird spätestens mit der Auszeichnung von "Fünf Mann Menschen" von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker 1969 klar. Das Hörspiel ist experimentell, poetisch und hochpolitisch. Es ist die Geburt des sogenannten Neuen Hörspiels, das nach innovativen Formen sucht. Es spielt mit Sprache, Klängen und Räumen. Es traut sich mehr, erzählt Geschichten nicht immer geradeaus - und ist oft nicht ganz leicht verdaulich.

Bachmann, Dürrenmatt, Schlingensief