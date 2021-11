Zeitzeichen

David Livingstone wird 1813 in Schottland geboren und wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Schon als Kind muss er in einer Baumwollfabrik schuften, lernt aber abends fleißig Latein, Medizin, Theologie. Er schließt das Studium als Arzt und Theologe ab – eine ideale Kombination für die Mission. 1840 schickt ihn seine Kirche nach Afrika.

Doch seine Missions-Arbeit stößt auf wenige Interesse bei den Einheimischen, daher konzentriert sich Livingstone mehr und mehr auf die Erkundung der Umgebung. Auf seinen Expeditionen dringt er tief ins Landesinnere ein und besucht Orte, die vor ihm noch kein Europäer zu Gesicht bekommen hat. Dazu zählt der große Wasserfall des Sambesi, den er zu Ehren seiner Königin Viktoria-Fälle nennt.