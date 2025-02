03.02.1880: Henry Moule, Erfinder der Trockentoilette, stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 04.02.2099. WDR 5.

wie Trockentoiletten unabhängiger von Importen eines Lebens-Grundstoffs machen können,

wodurch es in London 1858 zum "Großen Gestank" kommt,

warum Henry Moule und Justus von Liebig Wasserklosetts als pure Verschwendung ansehen,

welcher Schatz sich in menschlichen Exkrementen verbirgt.

Ariane Krause, Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, Großbeeren, Brandenburg

Katharina Prost, Agraringenieurin, ClimEtsan-OnTheGround, Bonn

Daniel Schäfer, Medizinhistoriker, Uni Köln

Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt der Pfarrer Henry Moule im Städtchen Fordington im Süden Englands hautnah die Schrecken zweier Choleraepidemien. Henry Moule glaubt, wie viele andere, die Krankheit komme mit dem Gestank aus den Senkgruben und Flüssen, in die zu dieser Zeit das Abwasser eingeleitet, aus denen aber auch das Trinkwasser entnommen wird. Diesem Gestank, der vor allem in warmen und regenarmen Sommern auftritt, wird nachgesagt, dass er krank mache.Eine falsche Theorie, aber Pfarrer Moules Konsequenz ist dennoch richtig. Er erfindet eine Toilette, die nicht stinkt. Aus heutiger Sicht viel wichtiger ist, dass diese Toilette kein Wasser braucht und damit auch kein Abwasser produziert. Damals hat es zur Folge, dass in Fordington nicht mehr so viele Fäkalien ins Trinkwasser gelangen und die Cholera kein Thema mehr ist.