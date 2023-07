ZeitZeichen

Dadurch kann Gräfe in Jena Mathematik und Theologie studieren. Nach bestandener Prüfung arbeitet der 21-Jährige als Geistlicher an der Stadtkirche und als Lehrer am Gymnasium in Weimar. Wenig später wechselt er als Rektor an die Jeaner Stadtschule.

Eine Schule für alle als Ideal

Neben seiner Arbeit als Lehrer erwirbt Gräfe den Doktorgrad und beginnt an der Universität Jena als außerordentlicher Professor Pädagogik zu lehren. Aus seinen Vorlesungen entstehen später seine Handbücher zur "Allgemeinen Pädagogik" und zur "Deutschen Volksschule".

In seinen Schriften klingt eine pragmatische Version aufklärerischer Ideale an. Er plädiert für eine Schule für alle - unabhängig vom sozialen Stand. Damals ist das Schulsystem noch streng nach Ständen getrennt. Gräfe registriert, dass die aufkommende Industrialisierung die Gesellschaft verändert. In Fabriken entstehen Berufsfelder, für die eine gewisse Allgemeinbildung nötig ist.

Realschule bereitet auf neue Berufe vor

Gräfe richtet deshalb in seiner Stadtschule eine sogenannte Realklasse ein. Sie soll auf den künftigen Alltag des Handwerkers, Kaufmanns oder Künstlers vorbereiten. Als er 1842 als Rektor an die Bürgerschule in Kassel berufen wird, macht er daraus eine neuartige höhere Bildungsanstalt. Bisher gab es nur die niedere Volksschule und das Gymnasium als höhere Schule.

Gräfes neuer Bildungszweig - als Alternative zum humanistischen Gymnasium - ist die Realschule. Sie soll als praxisorientierte Mittelschule auf die neuen Berufe vorbereiten. Bei Gräfe stehen in der zur Realschule umbenannten Bürgerschule plötzlich Französisch, Englisch, Geografie, Zeichnen und Gymnastik auf dem Stundenplan.

Haft, Exil, Neuanfang

Die Revolution 1848/49 bringt eine breite Diskussion über das Schulwesen in Gang. Gräfe versucht politisch Einfluss zu nehmen und wird Landtagsabgeordneter in Hessen. Im Auftrag des Staatsministeriums arbeitet er den Entwurf eines neuen Schulgesetzes aus. Doch dann fällt er in Ungnade: Nach dem Erscheinen seiner Schrift "Der Verfassungskampf in Kurhessen" wird er wegen Majestätsbeleidigung zu einem Jahr Festungshaft verurteilt.