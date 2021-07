Zeitzeichen

Nikolaus wird in Patara an der lykischen Mittelmeerküste in der heutigen Türkei geboren. Mit etwa 19 Jahren wird er zum Priester geweiht und wenig später zum Bischof von Myra in der Region Lykien ernannt. Heute heißt der kleine Ort Demre und liegt etwa 100 Kilometer südwestlich von Antalya.

Teilnahme am ersten ökumenischen Konzil

Kurz nach Nikolaus' Ernennung zum Bischof beginnen in Myra die Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311).

Der Überlieferung nach gerät auch Nikolaus in Gefangenschaft und wird gefoltert. Zeitgenössischen Quellen zufolge nimmt Nikolaus im Jahr 325 am ersten ökumenischen Konzil der Kirchengeschichte teil.