ZeitZeichen

Eigentlich will der Adelige Francisco de Xavier eine einträgliche Karriere in der katholischen Kirche machen. Doch die Zeitumstände durchkreuzen seine Pläne. Geboren wird er 1506 im Nordosten Spaniens auf der Burg Xavier, nach der er sich später als Mönch benennt. Während Francisoco aufwächst, schlägt Martin Luther 1517 seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg. Damit wird die geistliche Alleinherrschaft der katholischen Kirche infrage gestellt.