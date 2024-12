09.12.1964: Der Komiker Hape Kerkeling wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 10.12.2099. WDR 5.

dass Hape Kerkeling gerne Loriots "Dicki Hoppenstedt" geworden wäre,

wie dieser das "Aus" seiner ersten Fernsehsendung "Känguru" erlebt hat,

über dessen väterliche Freundschaft zu Alfred Biolek,

was Kerkeling heute über sein unfreiwilliges Coming-Out denkt,

ob Kerkeling – wie ihm mal prognostiziert wurde – "ein ganz bekloppter Alter" wird oder eher ein "alter Spießer".

Hape Kerkeling, Entertainer und Autor

Anke Engelke, Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin

Achim Hagemann, Komponist und Musiker

Cordula Stratmann, Komikerin und Schauspielerin

Pelle Pershing, Künstler und Comedy-Autor

Bastian Pastewka, Komiker und Schauspieler

Geboren wird Hape Kerkeling am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen. Seine Kindheit hält er im Bestseller "Der Junge muss an die frische Luft" fest, einschließlich des Suizids der Mutter. Da heißt Hape noch Hans Peter und wird ab seinem achten Lebensjahr liebevoll von den Großeltern großgezogen. Diese bringt er ebenso wie seine Schulfreunde ständig zum Lachen. Die Großmutter fördert auch das komische Talent ihres Enkels und stellt früh fest: Der Junge muss ins Rampenlicht.