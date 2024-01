"Herr der Haie": Geburtstag des Unterwasser-Filmers Hans Hass

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 23.01.2034. WDR 5.

Warum eine Reise nach Paris Hass‘ Leben verändert,

wie seine Frau Lotte zum Erfolg der Filme beiträgt,

über seine Pionierarbeit und warum Hass dennoch die wissenschaftliche Anerkennung versagt bleibt

wie der Zoologe über die zunehmende Verschmutzung der Meere denkt.

Joachim Jakobsen (Tierfilmer)

Der Österreicher Hans Hass soll eigentlich die Kanzlei seines Vaters übernehmen und Rechtsanwalt werden. Doch dann kommt alles ganz anders. Er schreibt zahlreiche Bücher und dreht Filme. Für die Dokumentation "Unternehmen Xarifa" bekommt er in den 1950er-Jahren sogar einen Oscar. Der Film entsteht während der ersten großen Expedition mit dem gleichnamigen Forschungsschiff.Besonders haben es Hass die Haie angetan. Er taucht mit ihnen und filmt sie. Da es zu der Zeit noch keine entsprechenden Kameras gibt, baut er sich einfach selber welche. Und wenn ihm die Tiere einmal zu nah kommen, weiß er genau, was zu tun ist: direkt auf sie zuschwimmen.Insgesamt dreht Hass rund 70 Unterwasserfilme, die Dokumentarisches mit Unterhaltungselementen verknüpfen. Hass stirbt im hohen Alter von 94 Jahren in Wien. Im Bewusstsein, dass es auch nach ihm in der Welt unter Wasser noch so viel zu entdecken gibt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Ralph ErdenbergerRedaktion: Matti HesseOnlineproducerin: Cora Lanzerath