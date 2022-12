ZeitZeichen

Überlebt den Röhm-Putsch

Geboren wird Hanns Elard Ludin am 10. Juni 1905 in Freiburg im Breisgau. Der einzige Sohn eines Gymnasialprofessors und einer Malerin wächst in einem deutschnationalen Elternhaus auf. Gleich nach dem Abitur entscheidet er sich für die Reichswehr. Nach drei Jahren wird er zum Leutnant befördert. Der Gegner der Weimarer Republik wird 1930 zu 18 Monaten Festungshaft verurteilt - wegen "Versuchs einer nationalsozialistischen Zellenbildung innerhalb der Reichswehr" .

Als Ludin im Juni 1931 begnadigt wird, tritt er in die NSDAP und die SA ein. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird er Führer der " SA -Gruppe Südwest". 1934 überlebt er als einer der wenigen SA -Führer den sogenannten Röhm-Putsch, bei dem Adolf Hitler seinen Rivalen Ernst Röhm in einem innerparteilichen Machtkampf ausschaltet. Ludin wird zwar verhaftet, aber Hitler verschont ihn.

Keine Einsicht, keine Reue

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wird Ludin an der Westfront als Batterieführer eingesetzt. Im Januar 1941 wird er vom Auswärtigen Amt übernommen und macht in der Slowakei eine Diplomaten-Karriere - als "Gesandter I. Klasse und Bevollmächtigter Minister des Großdeutschen Reiches" . Während seiner Amtszeit werden mehr als 60.000 Juden deportiert und in Vernichtungslagern ermordet.

Noch im April 1945 feiert Ludin Hitlers Geburtstag. Er flieht vor der Roten Armee, stellt sich den US -Truppen und wird an die Tschechoslowakei ausgeliefert. 1947 wird er vom Volksgerichtshof in Bratislava zum Tode verurteilt. In seinem Gnadengesuch schreibt er, er habe "unter dem Zwang der Verhältnisse" auf Befehl gehandelt. "Ich habe Irrtümer und Fehler begangen, aber kein Verbrechen."

Verschweigen, Depressionen, Alkohol