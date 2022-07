Zeitzeichen

"Es war noch kein Tag, an dem ich nicht unglücklich war." Obwohl er umschwärmt wird, vergleicht sich der Künstler Gustav Klimt mit einem herrenlosen, hungernden Hund. "Ich bin seit Jahren ein namenlos unglücklicher Mensch, man sieht es mir nicht an, man glaubt das Gegenteil, ja man beneidet mich sogar."

Die Selbstwahrnehmung des Malers passt so gar nicht zu seinen Werken, die Sinnlichkeit und Kraft ausstrahlen: Goldtöne, leuchtende Farben, Ornamente. Doch Klimt zweifelt an seiner Arbeit, sagt der Kunsthistoriker Tobias Natter. Der Künstler habe an seinen Bildern gefeilt. Auch wenn sie bereits in einer Ausstellung hingen, habe er sie zurückgeholt, um noch etwas zu ändern. Es sei ein "Ringen um den gültigen Ausdruck" gewesen.