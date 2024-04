23.04.1949: Die Gründung Bolleniens

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 24.04.2099. WDR 5.

warum Belgien 1949 "großzügig" auf deutsche Gebiete verzichtet,

wie Mützenich belgisch werden möchte,

vom Freibier für die neuen Staatsbürger,

was für straffällige Bollenier vorgesehen ist.

Christoph Brüll, Historiker, Universität Luxemburg

Michael Heinzel, Bonner Heimatforscher

Vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, am 23. April 1949, annektiert Belgien einen schmalen Streifen entlang der deutsch-belgischen Grenze. Dazu zählen unter anderem der Aachener Stadtteil Bildchen, die Gemeinde Losheim, Hemmeres und einige Höfe im Monschauer Stadtteil Kalterherberg. Das neue Gebiet ist ein 20 Quadratkilometer großer Flickenteppich, den die 1.000 Einwohner Bollenien nennen – nach dem Militärverwalter der neuen Zone, General Paul Bolle.Unglücklich sind die Bollenier nicht über ihre neue Staatszugehörigkeit. Die belgische Regierung lässt Telefon- und Stromanschlüsse verlegen, Häuser anstreichen und eine Brücke über die Our bauen. Und im Gegensatz zu Deutschland gibt es in der neuen Zone noch keine Fahrprüfungen. Wer 18 Jahre alt ist, darf Auto fahren.Als Bollenien neun Jahre später wieder zurück an die Bundesrepublik fallen soll, weigern sich einige vehement gegen den neuerlichen Wechsel der Staatszugehörigkeit – unter anderem mit einem Protest-Telegramm an Kanzler Konrad Adenauer.