Schwieriges Verhältnis zu Medien

Dass Menschen heute "googeln", um an Informationen zu kommen, hat auch viele Medienhäuser in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Mittlerweile hat der Konzern zwar auf Druck der Politik mit einigen Medienhäusern Lizenzvereinbarungen abgeschlossen. Zudem fördert der Konzern technische Innovationsprojekte in Verlagshäusern. Doch damit stellt sich heute für viele Medien die Frage, wie kritisch sie über Google berichten können, wenn sie gleichzeitig vom Konzern Fördergelder erhalten.

25 Jahre nach Registrierung der Domain "google.com" muss Google den Ausgleich finden zwischen wirtschaftlicher Dominanz und der Verantwortung für die Gesellschaft.

Autor des Hörfunkbeitrags: Kay Bandermann

Redaktion: Frank Zirpins

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 15. September 2022 an die Registrierung der Domain google.com.

ZeitZeichen am 16.09.2022: Vor 240 Jahren: Todestag des italienischen Kastraten Farinelli