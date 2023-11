18.11.1943: "Das Glasperlenspiel" von Hermann Hesse erscheint

WDR Zeitzeichen. . 15:05 Min. . Verfügbar bis 18.11.2099. WDR 5.

Manche Leute zerbrechen sich den Kopf über mein Buch, statt ganz einfach es zu lesen und zu probieren, was es ihnen sagt."

Warum Hermann Hesse elf Jahre am "Glasperlenspiel" arbeitet.

Über den lebenslangen Versuch des Autors, mit sich selbst "ins Reine" zu kommen.

Warum Hesse als "Vaterlandsverräter" beschimpft wird.

Über seine Ehrung mit dem Nobelpreis 1946.

Nach seinen erfolgreichen Romanen "Steppenwolf", "Siddhartha" und "Narziss und Goldmund" sind die Erwartungen an Hermann Hesses neues Buch hoch. Doch das "Glasperlenspiel" macht es den Lesern nicht einfach. Eine abstrakte Geschichte in einem fiktiven Orden in einem zukünftigen Jahrhundert. Die Protagonisten widmen ihr Leben den Erkenntnissen des menschlichen Geistes und den schönen Künsten. Das Glasperlenpiel ist laut Hesse "ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur".Die Resonanz auf den Roman ist zunächst verhalten. Hesse ist ein wenig genervt: "Elf Jahre hat Hermann Hesse am "Glasperlenspiel" geschrieben, eine Quintessenz aus seiner langen Suche nach der Bestimmung des Einzelnen. Zudem ist das Glasperlenspiel für Hesse "eine magische Zuflucht" vor "der hässlichen Zeit", dem Krieg, der Vertreibung und Vernichtung. Da die Nationalsozialisten seine Werke verbieten, erscheint das "Glasperlenspiel" 1943 in der Schweiz. Drei Jahre später wird er mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jutta Duhm-HeitzmannRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Sarah Fitzek