24. Mai 1914 - Geburt des Schriftstellers und Regisseurs George Tabori

WDR Zeitzeichen.

Durch welches "Wunder" Taboris Mutter Elsa dem Transport nach Auschwitz entkommt,

welche Rolle Bertolt Brecht bei Taboris Theaterkarriere spielt,

wie ausgerechnet die Farce "Mein Kampf" zu Taboris größtem Erfolg wird,

von Taboris Tierliebe - vor allem zu seinem Hund Hapschi.

Wolf Biermann (Liedermacher und Lyriker)

Wie lautet der kürzeste deutsche Witz? "Auschwitz". Da, wo für viele der Spaß aufhört, macht George Tabori einfach weiter. Mit schwarzem Humor und politisch völlig unkorrekt nutzt der jüdische Journalist, Autor und Theatermacher seine Kunst zeitlebens auch dazu, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten.Sarkasmus ist dabei Taboris Strategie, die eigene Lebenstragödie auszuhalten: Am 24. Mai 1914 als György Tabori in Budapest geboren, lebt der wortgewandte Künstler im Laufe seines Lebens in 17 Ländern. Sein Vater und große Teile seiner jüdischen Familie werden in Auschwitz ermordet. Tabori selbst überlebt den Holocaust in Großbritannien.Für sein Schaffen erhält der Theatermann zahlreiche Preise - unter anderem darf er 1992 als erster nichtdeutschsprachiger Autor den Georg-Büchner-Preis entgegen nehmen. 2007 stirbt George Tabori im Alter von 93 Jahren in Berlin.