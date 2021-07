Zeitzeichen

Begeisterung für die neue Lebensaufgabe

Voller Begeisterung schreibt er über die gefundene Lebensaufgabe: "Die Geschichte und die Gebräuche eines solchen Volkes durch malerische Darstellungen aufzubewahren, sind Aufgaben, wert, dass ein Mann seine Lebenszeit darauf verwendet, und nichts als der Verlust meines Lebens soll mich hindern, ihr Land zu besuchen und ihr Geschichtsschreiber zu werden."

Wenig Erfolg in der Heimat

Die Sammlung dieser Bilder und Geschichten soll seinen Lebensunterhalt sichern, als er an die Ostküste zurückkehrt. Er mietet Ausstellungsräume an und am 25. September 1837 eröffnet Catlin die Indian Gallery.

Er zeigt diese Gallery ohne besonders großen kommerziellen Erfolg in verschiedenen Städten. Catlin versucht auch, die Bildersammlung an den US -Kongress zu verkaufen. Der lehnt ab, sodass die Resonanz in den USA gering bleibt.

Begeisterung bei Adel und Bürgertum in Europa

Mittlerweile hat George Catlin zwei Töchter und weiß nicht, wie er die Familie finanzieren soll. Im Dezember 1839 brechen die Catlins nach Europa auf, im Gepäck acht Tonnen Indian Gallery.

Adel und Bürgertum in Europa dagegen sind von "authentischen" Trommelschlägen, Kriegsgeschrei und traditionellen Tänzen in einer reisenden Wildwest-Show begeistert.

Sogar Queen Victoria und König Louis-Philippe, Victor Hugo und George Sand, Charles Dickens und Alexander von Humboldt. Catlin ist berühmt, aber reich wird er nicht, das Zuschauerinteresse lässt nach, seine Bücher verkaufen sich nicht.