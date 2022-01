Zeitzeichen

Geboren wird August Methusalem Georg Büchmann am 4. Januar 1822 in Berlin. Der Beamtensohn studiert in seiner Heimatstadt Theologie, Philologie und Archäologie. Als 23-Jähriger promoviert er in Erlangen über Unterschiede "zwischen den germanischen und slawischen Sprachstämmen" .

Nach Urheber forschen

Büchmann arbeitet als Lehrer in Warschau und Paris. Dort soll er für sein Buch angeregt worden sein. In Frankreich und in England gibt es bereits Sammlungen von literarischen Zitaten und Sprichwörtern. Büchmann beginnt, Zitate zu übersetzen und die Herkunft deutscher Sprichworte zu erforschen.