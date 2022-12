ZeitZeichen

Buschs "Die fromme Helene" - ein Schlüsseltext

In der Obhut katholischer Schwestern entdeckt Robert " Die fromme Helene " von Wilhelm Busch. Die Bildergeschichte thematisiert die Bigotterie des Katholizismus, die er gerade erlebt. Der Text wird für ihn zu einer " Zauberformel, die mir bewies, es gibt ein anderes Leben als diese Beengtheit und Beschränktheit der Menschen, mit denen ich da zu tun hatte ". Auch Heinrich Heine, Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz gehören zu den geistigen Weggefährten Gernhardts.

"Pardon" und "Titanic"