Zeitzeichen

Trotz des Milliarden-Vermögens geben sich die Quandts bescheiden. "Wir leben völlig normal, wie viele andere Familien auch" , beteuert Johanna Quandt. Sie kleidet sich dezent, gibt sich zurückhaltend und wird oft gar nicht erkannt, wenn sie Messen oder Veranstaltungen besucht.

Geld für gute Sachen ausgeben

Als Herbert Quandt nahezu erblindet, wird seine Frau zu seiner wichtigsten Stütze. Sie liest ihm Geschäftskorrespondenzen vor und gewinnt so einen tiefen Einblick in die Unternehmensführung. Herbert Quandt stirbt 1982 und hinterlässt seiner Familie die BMW-Anteile und weitere Firmenbeteiligungen, die Johanna Quandt nun mit ihren Kindern verwaltet.