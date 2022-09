Zeitzeichen

Läufer wider Willen

Am 19. September 1922 wird Emil in eine kinderreiche, arme Familie geboren, geht barfuß zur Schule, wird später Schumacher. Sport interessiert ihn wenig. Als er 1941 zu einem Betriebslauf verpflichtet wird, täuscht er Knieprobleme vor und fliegt auf. Er muss teilnehmen, läuft mit Wut im Bauch los - und wird Zweiter! Es ist der Beginn einer beispiellosen Karriere.

Die Lokomotive schnauft zu Gold