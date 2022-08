Zeitzeichen

Es ist die erste Goldmedaille, die ein Sportler aus einem afrikanischen Land südlich der Sahara gewinnt. Vier Jahre später wiederholt Bikila seinen Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio - dieses Mal mit weißen Turnschuhen und fünf Sekunden schneller. Eine zweite Goldmedaille im Marathon, das hat vor Bikila noch niemand geschafft.

Unfall stoppt Karriere

Der Ruhm steigt dem Äthiopier zu Kopf. Er trainiert weniger, trinkt viel und interessiert sich vor allem für Frauen. Bei seinem dritten Anlauf zum Olympiagold scheitert Bikila. Er muss 1968 in Mexiko nach 15 Kilometer wegen eines Ermüdungsbruchs aufgeben. Im Jahr darauf zerplatzt die Hoffnung auf ein Comeback: Nach einem Autounfall ist Bikila querschnittsgelähmt.

"Es war nicht einfach, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich nie wieder würde gehen oder laufen können." Abebe Bikila

Doch es gelingt ihm. Bereits 1970 nimmt er bei den Weltspielen der Behinderten als Bogenschütze teil. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 in München ist Bikila Ehrengast. Es ist sein letzter großer Auftritt in der Öffentlichkeit. Am 25. Oktober 1973 stirbt Abebe Bikila mit 41 Jahren in Addis Abeba an einer Gehirnblutung - eine Spätfolge seines Autounfalls.