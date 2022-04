Zeitzeichen

Brechts Briefe an die Front

Am Anfang spielt sich diese Liebe in Briefen ab. Für Wizisla gehören sie zu den Kostbarkeiten des Brecht-Archivs. Sie dokumentieren das besondere Verhältnis der jungen Männer, trotz vieler Unterschiede. So versteht Brecht nicht, warum Neher freiwillig in den Ersten Weltkrieg zieht.

Lieber Cas!

Du bist nämlich ein Rindviech, obwohl Du so wundervolle Zeichnungen machen kannst, dass ich bete, Du mögest sterben, dass ich sie behalten darf. Bertolt Brecht in einem Brief an den Soldaten Caspar Neher

Casper Neher stirbt glücklicherweise nicht an der Front. Er wird nur verschüttet und nach Kriegsende gehen Brecht und Neher gemeinsam zum Studium nach München. Neher malt die Szenen, die sein Freund schreibt. Gemeinsam revolutionieren sie das Theater, das mitten im Expressionismus vor allem bunte, grelle und emotionale Inszenierungen auf die Bühne bringt.

Die Entwürfe Nehers sind hingegen schlicht, sachlich in gedeckten Tönen. "Was nicht mitspielt, hat auf der Bühne nichts zu suchen." So einer seiner Grundsätze. Er verzichtet auf Dekorationen wie Vasen, Kerzen, Geschirr – nichts soll ablenken.

Theater ohne Illusionen

Plakat zur Aufführrung der Dreigroschenoper

Damit dem Publikum nichts verborgen bleibt, wird die Bühne nur von einem halben Vorhang bedeckt: Die sogenannte "Brecht-Gardine" – wobei Brecht selbst von "Neher-Vorhang" spricht – soll die Bühne desillusionieren. Der Zuschauer beurteilt das Geschehen aus der Distanz selbst.



1924 geht Brecht nach Berlin und lässt Neher nachkommen. Es wird die intensivste Zeit ihrer Zusammenarbeit. "Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" wird zu einer der größten Theaterskandale der Weimarer Republik, die "Dreigroschenoper" der größte Bühnenerfolg.

Ein Freund in allen Lebenslagen

Doch nicht nur auf der Bühnen sind Brecht und Neher ein Team. Neher wird Brechts Helfer in allen Lebenslagen, selbst bei Liebeskummer:

"Der holde Traum meiner kalten Nächte liebt mich nicht. Du musst ihr schreiben. Dass ich verzweifle." Bertolt Brecht an Caspar Neher

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten trennen sich ihre Wege. Während Brecht ins Exil geht, arbeitet Neher weiter als Bühnenbildner. 1947 begegnen sich die Freunde wieder, Brecht will Neher unbedingt wieder in Berlin haben. Er schätzt seine reduzierten Bühnen-Entwürfe, weil sie helfen, seine Stücke besser zu verstehen.

Doch Neher kommt mit dem cholerischen Brecht immer weniger zurecht. Auch Brechts Wahlheimat-Heimat DDR sorgt für Diskussionen zwischen den Jugendfreunden. Als der Schriftsteller 1956 stirbt, kommt Neher nicht zur Beerdigung. Er selbst stirbt nur wenige Jahre später, 1962, in Wien.