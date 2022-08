Zeitzeichen

Das Erdbeben von Sichuan

Aus seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan am 12. Mai 2008 wird eine fundierte Recherche und Anklage. Unter den schätzungsweise 70.000 Toten sind viele Kinder. Sie starben in Schulen, die wie Kartenhäuser zusammenfielen, während umliegende Gebäude standhielten. Korruption und Pfusch am Bau sind die Gründe.

Mit 30 Freiwilligen geht Ai Weiwei in die entlegenen Dörfer. Sie tragen die Namen der toten Kinder zusammen, entreißen sie dem Vergessen. " Remembering " - so heißt die Installation, die Ai Weiwei 2009 in München zeigt: Tausende Schulrucksäcke bilden den chinesischen Satz: " Sieben Jahre lebte sie glücklich in dieser Welt. " Worte einer trauernden Mutter.

Mit dem Vater in die Verbannung

Den Mut, sich gegen einen autoritären Staat aufzulehnen, hatte schon Ai Weiweis Vater, der Dichter und Regimekritiker Ai Qing. Ein Jahr nach der Geburt des Sohnes am 28. August 1957 in Peking wird der Vater in die Mandschurei und nach Uigurien verbannt, muss dort öffentliche Toiletten putzen. 20 Jahre nach seiner Verbannung wird er rehabilitiert.

Ai Weiwei studiert mit Anfang 20 zunächst in Peking an der Filmakademie, wechselt dann in die USA, nach New York. Dort lernt er Popart, Dadaismus und Konzeptkunst kennen.