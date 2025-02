08.02.1880: Geburtstag des Malers Franz Marc

WDR Zeitzeichen. . 13:45 Min. . Verfügbar bis 09.02.2099. WDR 5.

was Franz Marc mit seinen bunten Tieren ausdrücken will,

warum Marc und Kandinsky wie Topf und Deckel passen,

wie der Name "Blauer Reiter" zu Stande kommt,

warum Marc mit einer gewissen Euphorie in den Krieg zieht und wie schnell diese verfliegt.

Jessica Keilholz-Busch, Direktorin Franz Marc Museum

Annegret Hoberg und Mario von Lüttichau, Kunsthistoriker

Der Mann, der die Kunst des 20. Jahrhunderts prägt, kommt am 8. Februar 1880 als Franz Moritz Wilhelm Marc in München zur Welt. Noch mit 20 ist er unentschlossen, ob er lieber Pfarrer, Lehrer oder doch Künstler wie sein Vater werden will. Er entscheidet sich letztlich für die Malerei.Gemeinsam mit seinem Freund Wassily Kandinsky gründet Marc 1911 den "Blauen Reiter". Die Künstlergruppe will Gegenpol sein zur konservativen Kunstauffassung, wählt kräftige Farben und orientiert sich nicht länger an der Natur. Vor allem Marcs blaue Pferde werden weltberühmt.Im August 1814 tauscht der Künstler Pinsel gegen Gewehr und zieht in den Krieg. Ein letzter Erkundungsritt endet tödlich: Franz Marc, der fest daran glaubte, seine besten Bilder erst mit 40 oder 50 zu malen, wird von Granatsplittern getroffen und stirbt mit nur 36 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Anke RebbertRedaktion: David Rother