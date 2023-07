ZeitZeichen

Handgriffe mithilfe von Filmen analysieren

Seine Unternehmensberatung "Frank Gilbreth Incorporated" führt der Rationalisierungsforscher zusammen mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau Lillian. Sie hat in Psychologie promoviert und schreibt Bücher, die unter Frank Gilberths Namen erscheinen.

Gemeinsam betreiben sie auch Bewegungsstudien mit damals neuester Technik. In Zeitlupe filmen sie in einem dunklen Raum die Handgriffe von Arbeitern. Dazu heften sie ihnen Lämpchen an Hände und Arme. Die Leuchtspuren zeigen, was im Bewegungsablauf noch optimiert werden könnte.

Effizient zwölf Kinder erziehen

Zusammen identifizieren Gilbreth und seine Frau für alle menschlichen Bewegungen 17 Grundbausteine wie Greifen, Halten und Loslassen - ein Set von Einzelbewegungen, die variabel zusammengesetzt werden können. Diese Basiseinheiten nennen sie "Therbligs". Die Bezeichnung ist ein Anagramm von "Gilbreth".

Auch im Haushalt des Ehepaars ist Effizienz angesagt. Für die zwölf Kinder, die die beiden zusammen haben, gelten strenge Regeln, die mit einem Protokollsystem kontrolliert werden. Händewaschen, Zähneputzen, Hausaufgaben: Jedes Kind muss seine Pflichten nach Erledigung in einer Tabelle abzeichnen. Die teils kuriosen Auswüchse des Rationalisierungsdenkens im Privatleben haben auch Hollywood inspiriert: "Im Dutzend billiger" heißt eine Reihe von Filmen, die sich die Gilbreth-Familie zum Vorbild nehmen.

Glücksminuten sammeln

Die Kinder werden auch fürs Geschäft eingespannt. Die Gilbreths drehen Filme mit der ganzen Familie, die in den Kinos in den Wochenschauen gezeigt werden. In einer dieser Werbeproduktionen geht es um die Vermeidung unnötiger Nutzung von Papier. Dabei werden die Kinder als Bleistifte verkleidet, die weggejagt werden.

Am 14. Juni 1924 stirbt Frank B. Gilbreth in Montclair im US -Bundesstaat New Jersey: Der 55-Jährige erleidet zu Beginn einer Geschäftsreise einen Herzinfarkt. "Der Mensch war für ihn das zentrale Element in jedem Arbeitsprozess" , sagt seine Frau Lillian später. "Wenn man wirklich versteht, was der Mensch tut - dann kann man ihm auch dabei helfen, dass er seine Arbeit gern macht und Glücksminuten sammelt."

