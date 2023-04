ZeitZeichen

Ja, Durbridge kam eigentlich zu mir in Form seines Agenten, ein Mr. Lynx. Lynx ist ja der Luchs und so war dieser Mann auch - ich dachte erst, der will mir ein Auto verkaufen. Und so kam er und zeigte mir das erste Manuskript von Paul Temple. Und ich las eines und es war dann sehr gut und dann haben wir's gemacht mit Rene Deltgen als Paul Temple und das war wunderbar.

Wilhelm Semmelroth