ZeitZeichen

In Sveg gibt es auch eine Bücherei. Dort ist der kleine Henning Stammgast. Er darf jedes Buch, das ihn interessiert, ausleihen. So hat es sein Vater mit den Bibliothekaren vereinbart. Henning Mankells Berufswunsch steht sehr früh fest: Er will Schriftsteller werden und deshalb trifft er eine ganz klare Entscheidung: Mit fünfzehn geht er von der Schule ab, um die "Universitäten des Lebens zu besuchen" , wie er sagt. Sein Vater gibt grünes Licht.

Mit fünfzehn heuerte ich also auf einem Handelsschiff an. Kam nach Amerika, Rotterdam und so weiter. Und als ich sechzehn war, das war die Zeit, wo man natürlich nach Paris ging, wenn man Schriftsteller werden wollte, - ich blieb dort ein Jahr und das war eine ganz wichtige meiner sogenannten "Universitäten". Henning Mankell

Ofenklappe als Schreibtisch-Ersatz

Wieder zurück in Schweden lebt er eine Zeitlang, weil so arm, in einer leeren Wohnung. Als Schreibtisch nutzt er die Klappe des Backofens. Das funzelige Licht des geöffneten Ofens fungiert als Schreibtischlampe. Dennoch kriegt Mankell es irgendwie hin, sich ein Flugticket zu kaufen, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen: Endlich auf seinen Sehnsuchtskontinent Afrika zu reisen.

Suche nach dem anderen Blick auf die Welt

Afrika wird zu Henning Mankells zweiter Heimat. Seit dieser ersten Reise verbringt er jedes Jahr mehrere Monate auf dem afrikanischen Kontinent, überwiegend in Sambia und Mosambik. Er sagt, er suche dort einen anderen Blick auf die Welt.

Bedenkliche Veränderung eines toleranten Landes

Als Henning Mankell 1989 nach einem sehr langen Aufenthalt in Afrika in sein Heimatland zurückkehrt, sticht ihm etwas Bedenkliches ins Auge: der immer größer werdende Rassismus im einst so toleranten Schweden. Mankell blickt mit Sorge auf die Ghettoisierung von Immigranten.

Wallander (Kenneth Branagh) sitzt mit einer Pistole im Auto

Mankell will seine Landsleute vor dieser gesellschaftlichen Schräglage und ihren Folgen warnen. Durch die Figur des Wallander.