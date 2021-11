Zeitzeichen

Brandsätze gegen das Frauenhaus

Als die Adresse des Frauenhauses bekannt wird, versuchen immer wieder Männer, ihre Frauen zurückzuholen - mit rosigen Versprechungen oder mit Gewalt.

Johanna Kootz, ebenfalls Gründerin des Berliner Frauenhauses, erinnert sich: "Die Frauen wurden abgefangen, das Frauenhaus wurde mehrfach mit Brandsätzen angezündet, und - es war ’ne richtig gefährliche Situation.

Und ich fand’s auch dann schrecklich, dass wir diese Sicherheitsmaßnahmen, also nicht nur Fenster, Türen, Zäune, sondern auch eben Lichtschranken und all diese Geschichten ganz ernst nehmen mussten."

Auch Köln bekommt ein Frauenhaus

Der Bedarf an den Zufluchtsorten für Frauen ist groß. Schon im Dezember 1976 entsteht in Köln auf Initiative von Sozialpädagogik-Studentinnen ein weiteres Frauenhaus.

Sie gründen den Verein "Frauen helfen Frauen" und finden heraus, dass allein in ihrer Stadt rund 300 Frauen pro Jahr bei sozialen Einrichtungen und Polizei Schutz suchen. Oft wollen sich die Beamten aber nicht in die Privatsphäre der Familie einmischen.

Misshandlungen sind kein Scheidungsgrund

Bis 1977 gilt bei Scheidung noch das Schuldprinzip: Wer den Ehepartner, die Ehepartnerin grundlos verlässt, gilt als schuldig und hat keinen Anspruch auf Unterhalt. Misshandlungen sind kein Grund.

Betroffene Frauen müssen um das Sorgerecht für ihre Kinder fürchten. Zum Wohnen bleibt für sie selbst nur das Obdachlosenasyl und für die Kinder das Heim.

Corona-Pandemie hat die Gewalt verschlimmert

45 Jahre nach Öffnung des ersten Frauenhauses in Deutschland wird alle 45 Minuten eine Frau von ihrem Ehemann, Partner oder Ex misshandelt, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Ehemann, Partner oder Ex getötet. Die Corona-Pandemie hat die Gewalt noch verschlimmert. Aktuell gibt es in Deutschland rund 350 Frauenhäuser mit etwa 6.300 Plätzen. Nicht genug: Jede zweite Anfrage auf Aufnahme muss derzeit abgelehnt werden.