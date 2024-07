17.07.2014: "I can't breathe" - Eric Garner stirbt nach Festnahme

WDR Zeitzeichen. . 14:37 Min. . Verfügbar bis 18.07.2099. WDR 5.

Silvan Niedermeier (Historiker, Uni Erfurt)

Der 17. Juli ist ein Sommertag in, dem südlichsten Stadtteil vonlehnt an einer Hauswand, als ihn die Polizei anspricht. Er soll unversteuerte Zigaretten verkauft haben.ist zwar polizeibekannt, wurde schon mehrfach wegen kleinerer Delikte verhaftet. Doch an diesem Nachmittag geht er nur spazieren.Der Afroamerikaner misst mehr als 1 Meter 90 und wiegt fast 160 Kilogramm. Er hat etliche gesundheitliche Probleme, ist ständig krank. Im Verlauf des Gesprächs mit den Beamten beteuert er immer wieder, nichts getan zu haben, bittet sie, ihn in Ruhe zu lassen - vergebens. Vier Beamte versuchen schließlich, ihn zu Boden zu bringen. Einer von ihnen istwürgtim Verlauf des Handgemenges so sehr, dass dieser am Boden liegend nur noch röcheln kann:Wenig später verstummt er.erstickt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autoren: Ulrich Biermann und Veronika BockRedaktion: Matti Hesse