ZeitZeichen

Die ersten Zwischenstationen sind Rom und Larnaca auf Zypern. Nach der Landung in Ankara berichtet die "Tagesschau", dass an Bord der Boeing 707 neben Ärzten und Krankenschwestern auch rund 30 Mitglieder der GSG -9 seien. Daraufhin wird der Einsatz beendet - zumindest offiziell. "Aber es war schon so geplant, dass wir am nächsten Morgen direkt wieder losfliegen" , sagt der frühere GSG -9-Mann Werner Heimann.

Pilot Schumann in Aden von Palästinensern erschossen

Die Route der "Landshut" gleicht einem Irrflug. Die Maschine erhält an mehreren Flughäfen keine Landeerlaubnis. Auch in Aden im Südjemen ist das der Fall. Darum beschließt Flugkapitän Jürgen Schumann auf einer Sandpiste neben den Landebahnen notzulanden. Bevor die "Landshut" wieder abheben soll, darf Schumann deshalb das Fahrwerk prüfen. Als der Pilot aus Sicht der Terroristen verspätet in das Flugzeug zurückkehrt, wird er erschossen.