Zeitzeichen

Assistent von Richard Wagner

Geboren wird Humperdinck 1854 als Sohn eines Gymnasiallehrers im rheinischen Siegburg. Von der Mutter, einer leidenschaftlichen Klavierspielerin, erbt er sein musikalisches Talent. Mit 14 Jahren besucht er in Köln eine Aufführung von Albert Lortzings Oper "Undine" – eine Initialzündung, die seine Leidenschaft fürs Dramatische, Märchen- und Bühnenhafte entfacht.

Nach der Schule beginnt Humperdinck in Köln ein Musikstudium, das er in München fortsetzt. In dieser Zeit entstehen erste Kammermusikwerke. Während eines Italien-Aufenthalts 1880 dann der entscheidende Wendepunkt: Humperdinck klingelt an der Tür Richard Wagners, der gerade über einer Partitur des "Parsifal" brütet. Offenbar ist dieser so angetan von dem Besuch, dass er Humperdinck einlädt, ihm bei der Uraufführung seiner Oper in Bayreuth zu assistieren.

Fortan geht Humperdinck bei Wagner ein und aus. Und er erlebt seine Musik- und Bühnensprache hautnah mit. Erst später wird er sich auch musikalisch von diesem Vorbild lösen.