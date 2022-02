Zeitzeichen

Zähes Ringen um ein Schimpfwort

In einem der Bühnen-Wortgefechte zwischen Scholten und Millowitsch fällt erstmals das Wort "Arschloch" auf der Bühne des Volkstheaters an der Aachener Straße.

Willys Sohn Peter Millowitsch weiß noch, wie auf der Probe um das "Arschloch" gerungen wird. "Weil bei Willy wurden so Sachen auf der Bühne nicht gesagt. Ich sagte: Vater, das geht nicht, da muss noch einer oben drauf nach der Schimpferei."

Willy sagt, wo es lang geht

Peter Millowitsch freut sich noch Jahrzehnte später sichtlich über diesen Moment, an dem er und Elsa Scholten sich mal über den Vater hinwegsetzen. Denn ansonsten gilt auch für das Verhältnis zwischen Elsa und Willy: "Das war sehr harmonisch. Willy hat gesagt wo es lang geht. Else hat's gemacht." Am Ende muss Willy, der die Stücke selbst schreibt oder bearbeitet, stets die Lacher für sich haben.

Etwas ordinär, aber herrlich

Wilfried "Wicky" Junggeburth, Prinz im Kölner Dreigestirn 1993, schaut die Millowitsch-Straßenfeger in den 50ern als Jugendlicher mit seinen Eltern im Fernsehen an. Er beschreibt Elsa Scholten als "schon jet ordinär. Meine Mutter sagte immer: Etwas gewöhnlich. Aber herrlich! Das war so ne Abbildung der damaligen Zeit. Meine Mutter hat de Hand vor der Mund jehalten, mein Vater hat in sich reingegriemelt."

Millowitschs Beliebtheit oft in den Schatten gestellt

Elsa Scholten ist eine Instanz im Millowitsch-Theater, die nach Wicky Junggeburths Empfinden in der Beliebtheit den großen Willy oft in den Schatten stellt.