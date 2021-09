Zeitzeichen

Innerhalb weniger Minuten nach dem Start bringen die Entführer am 11. September 2001 die vier Flugzeuge in ihre Gewalt. Per Bordfunk weisen sie die Passagiere an, Ruhe zu bewahren. Man werde zurückfliegen zum Flughafen. Tatsächlich nehmen die Islamisten jedoch Kurs auf ihr Anschlagsziel - mit drei der vier Maschinen. Im vierten Flugzeug versuchen Passagiere, die Entführer zu überwältigen. Die Maschine stürzt in Shanksville in Pennsylvania ab.

Hohe Symbolkraft der Anschlagsziele

"Das Neue an den Angriffen des 11. September war vor allem die hohe Opferzahl. Bei keinem terroristischen Anschlag der Weltgeschichte starben so viele Menschen wie an diesem Tag" , sagt Professor Armin Pfahl-Traughber, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher an der Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung in Brühl.

Die Gebäude, in die die Selbstmordattentäter die entführten Flugzeuge steuern, haben hohe Symbolkraft. "Die Ziele stehen für konkrete Feindbilder: den ökonomischen und politischen Westen" , sagt Pfahl-Traughber über das World Trade Center und das Pentagon.

Luftaufnahme in New York nach den Anschlägen

Fast 3.000 Menschen verlieren an diesem Tag durch die Gewalt der Terroristen ihr Leben. Die USA und die westliche Welt sind wie gelähmt. Dass ein solcher Anschlag im Herzen Amerikas stattfindet, hat man für unmöglich gehalten. Auf Schock und Lähmung folgt Aktionismus. Präsident George W. Bush ruft den Krieg gegen den Terror aus.

Gedenken an die Opfer von 9/11

In den USA ist das Gedenken an die Opfer der Anschläge nicht nur an den Jahrestagen wichtig. In Shanksville, am Pentagon und auf dem Gelände des ehemaligen World Trade Centers wurden Gedenkstätten errichtet, in denen man an 9/11 als eines der bedeutsamsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte erinnert.

Autorin des Hörfunkbeitrags: Daniela Wakonigg

Redaktion: Ronald Feisel