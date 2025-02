07.02.2005: Ermordung der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü in Berlin

WDR Zeitzeichen. . 14:40 Min. . Verfügbar bis 08.02.2099. WDR 5.

von den letzten Minuten im Leben Hatun Sürücüs,

wie Hatuns Hilferufe bei Polizei und Jugendamt verhallen,

warum der Begriff "Ehrenmord" eigentlich irreführend ist,

dass Gewalt im Namen der Ehre nicht nur Frauen betrifft.

Natürlich bete ich für sie. Dass Allah ihr vergibt.

Seyran Ateş, Berliner Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin

Esma Çakir-Ceylan, Fachanwältin für Strafrecht

Jan Ilhan Kizilhan, Psychologe; Professor für transkulturelle Gesundheitsforschung, Stuttgart

Hatun Aynur Sürücü ist eine junge Frau, die selbstbewusst über ihr Leben bestimmen will und nach einer erzwungenen Heirat mit den Moralvorstellungen ihrer Familie bricht. Sie sucht sich und ihrem kleinen Sohn eine eigene Wohnung, macht eine Lehre, geht aus und lernt neue Freunde kennen.Diesen Drang nach Freiheit bezahlt die Deutsch-Kurdin mit ihrem Leben: Am 7. Februar 2005 wird Aynur mitten in Berlin von ihrem Bruder auf offener Straße erschossen. Die Tat ist Deutschlands bekanntester "Ehrenmord" und stößt eine Debatte über Parallelgesellschaften an.Die beiden mitverdächtigen älteren Brüder setzen sich in die Türkei ab, wo sie 2015 wegen Anstiftung zum Mord angeklagt, letztlich aber freigesprochen, werden. Von Reue oder Einsicht ist bei Aynurs Familie auch Jahre später nichts zu spüren. Auf die Frage, ob er für seine Schwester bete, antwortet ihr ältester Bruder kalt: "