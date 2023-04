ZeitZeichen

Heinrich IV. will den andauernden Hass und das ständige Blutvergießen nicht hinnehmen. Denn zwei Herzen schlagen in der Brust des französischen Königs. Katholisch getauft und protestantisch erzogen, konvertiert er mehrfach zwischen der römischen und der reformierten Kirche.

Doch nicht immer geschieht der Sinneswandel freiwillig. So bekennt er sich in der Bartholomäusnacht, in der in Paris und anderen Landesteilen Tausende von Protestanten ermordet werden, zum Katholizismus, um zu überleben. Trotzdem wird er - damals noch nicht König - fast vier Jahre im Louvre festgehalten. Nach seiner Flucht kehrt er zum Protestantismus zurück, nur um später wieder katholisch zu werden, damit er den Thron besteigen kann.