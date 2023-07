ZeitZeichen

1883 werden die Passagierwagen noch von einer Dampflokomotive gezogen. Auf ihrem Weg überwindet die Bahn 220 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 20 Prozent. An besonders steilen Stellen fahren die Schienen Zähne aus, die sich mit den Zahnrädern am Triebwagen verhaken und die Bahn zur Langsamkeit zwingen. Generell entscheidet sich jeder, der mit der Drachenfelsbahn fährt, für eine Reise in die Entschleunigung - maximal 18 Kilometer schafft sie in der Stunde.

Die Bahn übersteht die Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege und die nationalsozialistische Regierung. 1945 muss sie wegen starker Kriegsschäden zwar länger pausieren, doch schon 1947 wird der Betrieb wieder aufgenommen.

Unfall besiegelt Aus der Dampflok

Zu Beginn der 1950er-Jahre wird der erste Elektrotriebwagen bestellt. Eine Weile fahren Triebwagen und Dampfloks gemischt, bis sich im September 1958 ein schwerer Unfall ereignet. Bei einem Bremsmanöver springt eine Lok aus dem Gleis - 17 Menschen sterben, 112 werden verletzt. Nach dieser Tragödie steht die Drachenfelsbahn ein Jahr lang still. Sie wird von Grund auf renoviert, die Dampfloks kommen aufs Abstellgleis.

Seitdem pendeln die elektrischen Triebwagen unfallfrei zwischen Berg und Tal. Zu den Passagieren zählen Einheimische wie Touristen, Geschäftsreisende und Prominente. So nehmen etwa Bestsellerautor Karl May oder Popart-Künstler Andy Warhol in den blau-grün lackierten Wagons mit goldenem Symbol Platz. Dass die Farben an die weltbekannte Marke 4711 erinnern, ist dabei kein Zufall. 1913 kaufte die Kölner Unternehmerfamilie Mülhens, Inhaber der berühmten Duftmanufaktur, die Bergbahn.