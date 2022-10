ZeitZeichen

Gesichert ist zumindest, dass Wilhelm Mülhens fünf Jahre nach seiner Hochzeit in der Kölner Glockengasse lebt. Und weitere zwei Jahre später handelt dieser Kaufmann - sehr erfolgreich - mit einem Wasser, das er "Kölnisch Wasser" nennt und auch innerlich angewendet werden kann. Mülhens gibt seiner Firma sogar den Namen "Farina", wogegen die Farinas in jahrelangem Rechtsstreit jedoch erfolgreich vorgehen.

Hausnummer 4711

Der Markenname "4711" entsteht erst später. Er erinnert an die frühere Hausnummer des Firmensitzes von Wilhelm Mülhens. Als die Französische Revolutionsarmee alle Häuser in Köln durchgängig durchnummerieren lässt, erhält das Haus in der Glockengasse die Nummer 4711 - allerdings nur für wenige Jahre. Später wird die Nummer wieder geändert in Glockengasse 12.