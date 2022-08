Zeitzeichen

Lange Zeit werden Briefe, Zeugnisse oder Karten auf Papieren wie "Groß-Patria", "Super-Royal" oder "Imperialle" gedruckt. Was schön klingt, ist äußerst unpraktisch. Denn durch die unterschiedlichen Größen der Papiere passt das eine Schriftstück nicht in jeden Briefumschlag, das andere nicht in jeden Aktenordner.

Versuche, dieses Formatchaos in den Griff zu bekommen, gibt es im Laufe der Zeit viele - etwa 1389 in Bologna oder 1798 in Frankreich. Doch sie alle geraten im Laufe der Zeit in Vergessenheit.