Zeitzeichen

11. August 1947 - Geburtstag des Schauspielers Diether Krebs

Mit "Sketchup" wird er zu einem der ersten Comedy-Stars in Deutschland. Aber auch im ernsten Fach ist Diether Krebs zu Hause. Am 11. August 1947 wird der Schauspieler in Essen geboren.