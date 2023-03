ZeitZeichen

"Diamands are a girls best friend ", hat Marilyn Monroe gesungen. "Diamanten sind die besten Freunde der Frau ", weil die vom Liebhaber geschenkten glitzernden Steine bleiben, selbst wenn die Frauen ausgetauscht werden. Eine charmante Form der Altersvorsorge, die in guten Tagen schmückt und in schlechten den Lebensunterhalt sichert.

So zumindest suggeriert es auch die Werbung des Diamanten-Unternehmens De Beers: "A diamond is forever" – " ein Diamant ist für die Ewigkeit" . Der 1947 entwickelte Werbespruch wurde zum besten Slogan des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet und steht bis heute für den Erfolg des Unternehmens.