ZeitZeichen

Jede Orgel klingt anders

In Deutschland gibt es rund 50.000 Orgeln. Einige stammen aus der Renaissance und dem Barock. Andere sind Hightech-Modelle, die heute angefertigt werden. Und jedes Instrument klingt anders. Nicht nur, weil jeder Raum anders ist. Das hängt auch mit den regionalen Orgelbautraditionen und den dort gesprochenen Dialekten zusammen.

"Die Sprache ist das Vorbild für den Klang" , sagt der Organist und Musikwissenschaftler Michael Kaufmann. Je nachdem wie zum Beispiel für ein A in den unterschiedlichen Regionen der jeweilige Sprachklang gewesen sei, sei es auch so im Ohr wahrgenommen worden. "Diese Wahrnehmung führte dazu, dass man Klänge auch so in den Registerbauformen erzeugt hat."

Rund 400 Orgelbaubetriebe

In Friesland und in Ostdeutschland gibt es besonders viele wertvolle historische Instrumente. Das liegt daran, dass Gottfried Silbermann, bedeutendster Orgelbauer Mitteldeutschlands und Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs, dort aktiv gewesen ist. Was Silbermann für Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist, ist Arp Schnitger für Norddeutschland. Der Vollender der Barockorgel hat seinen Sitz in Hamburg und mehrere Filialen zwischen Groningen und Berlin gehabt.