ZeitZeichen

Am 4. April 1838 sticht die "Sirius" von Cork in Südirland aus in See. Ziel: New York. Das Auslaufen der "Great Western" dagegen verzögert sich wegen eines Feuers im Maschinenraum um drei - wie sich herausstellen wird entscheidende - Tage.

Zunächst aber holt die "Great Western" immer mehr auf. Sie ist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,66 Knoten (etwa 16 km/h ) nicht nur schneller als die "Sirius", auch der böige Wind und die hohen Wellen des Atlantiks machen ihr deutlich weniger zu schaffen. Hinzu kommt, dass bei der "Sirius" keiner der Seeleute über viel Erfahrung mit Dampfschiffen verfügt.

"Sirius" verheizt sich selbst

Das Hauptproblem des kleinen Küstenpostdampfers ist aber ein anderes: Es fehlt schlicht an Platz, um genug Kohle für die Überfahrt zu lagern. Wenige Kilometer vor New York sind alle Briketts aufgebraucht - kurzerhand werden Mobiliar und Reserve-Mast der "Sirius" verheizt.

Nötig ist die Zerstörungsorgie nicht, denn die "Sirius" hätte für die Weiterfahrt auch den Wind nutzen können. Aus Sicherheitsgründen ist sie - genau wie die "Great Western" - mit Segeln ausgestattet. Die aber will der Kapitän mit Blick auf die Pioniertat nicht setzen. Denn eine Atlantiküberquerung mit Dampf und Segel war 1819 schon der amerikanischen "City of Savannah" geglückt.