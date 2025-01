31.01.1910: Mysteriöser Kriminalfall: Cora Crippen verschwindet spurlos

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 01.02.2099. WDR 5.

warum Coras Verschwinden erst für Aufsehen sorgt, als Dr. Crippens Geliebte in Coras Kleidung gesehen wird,

welchen furchtbaren Fund Scotland Yard im Keller der Crippens macht,

wie der Fall eine unerwartete Wendung nimmt,

und wie ein Funktelegraf die erste weltweite Fahndung ermöglicht,

wieso sich zwei Schiffe über Tage hinweg einen Wettlauf liefern,

und warum bis heute Zweifel an der Schuld des Angeklagten bestehen.

Dr. Anke Keller (Kuratorin im Technoseum in Mannheim)

Ein ungleiches Paar, ein mysteriöses Verschwinden und eine internationale Verbrecherjagd – ein Fall der bis heute Fragen aufwirft: Hawley Harvey Crippen, ein US-amerikanischer Arzt, lebt mit seiner Frau Cora in London. Während er als höflich und zurückhaltend gilt, ist sie eine selbstbewusste Varieté-Künstlerin. Doch 1910 verschwindet Cora, bekannt als Belle Elmore, plötzlich. Ihr Mann behauptet, sie sei in die USA gereist und dort verstorben. Als kurz darauf seine Geliebte ins Haus einzieht, alarmieren Freunde Scotland Yard, die menschliche Überreste im Keller entdecken.Nach einer Aufsehen erregenden Flucht und anschließendem Prozess wird Dr. Crippen schließlich hingerichtet. Doch bis heute bleibt die Frage: Ist er wirklich der Mörder? Moderne DNA-Tests werfen Zweifel auf und nähren Spekulationen über ein spannendes Kriminalrätsel der Geschichte.Autorin: Martina MeißnerRedaktion: David RotherTechnik: Jürgen Mönkediek