Zeitzeichen

Vertreibung von Alarichs Alamannen

Chlodwig, so berichtet sein Biograf Matthias Becker, gilt als der erste König, der in Reims gesalbt wurde: " Deswegen ist der traditionelle Krönungsort der französischen Könige dann Reims geworden, da man ganz gezielt an Chlodwig anknüpfen wollte. " Ob seine Konversion politisches Kalkül oder Glaubenssache ist, keiner weiß es. Sicher ist, dass die katholische Religion Chlodwig eine Ordnung bietet in einem Land, aus dem die Ordnungsmacht verschwunden ist.

Kein Jahr vergeht, in dem Chlodwig nicht mit allen Mitteln gegen seine Feinde vorgeht: Thüringen, Burgund und Rheinfranken – und am erbittertsten gegen die arianischen Westgoten. Mit seinem Sieg über Alarich II. in der Schlacht von Vouillé im Jahr 507 bringt Chlodwig den größten Teil Galliens unter seine Herrschaft. 509 erobert er das rheinfränkische Reich und vereinigte die bislang getrennten größten Einzelgruppen der Franken.