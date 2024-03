02.03.1829: Geburtstag des 1848er Revolutionärs Carl Schurz

WDR Zeitzeichen. . 14:38 Min. . Verfügbar bis 03.03.2099. WDR 5.

wie Carl Schurz nach der gescheiterten Revolution durch einen Abwasserkanal flieht,

warum er Karl Marx nach einem persönlichen Treffen kritisch sieht,

vom Treffen mit Abraham Lincoln bei einer Zugfahrt,

wieso sich die historische Bewertung von Carl Schurz geändert hat.

Alex Burchard, Vorsitzender des Carl Schurz-Kreises in Erftstadt-Liblar

Uwe Timm, Schriftsteller

Julius Wilm, Historiker an der Universität Leipzig

Carl Schurz, Lehrersohn als dem rheinischen Erftstadt, findet schon als junger Student Gefallen am Freiheitsgedanken. Zusammen mit seinem Bonner Professor Gottfried Kinkel beteiligt er sich 1848 und 1849 an der Revolution – und scheitert mit ihr. Einer drohenden Hinrichtung kann er durch eine spektakuläre Flucht entgehen. Später gelingt es ihm sogar, Kinkel aus dem Gefängnis zu befreien.Zugleich wird Carl Schurz klar: Europa ist noch nicht reif für die Demokratie. So zieht es ihn auf die andere Seite des Atlantiks, wo weder Kaiser noch Könige regieren. Dort unterstützt er Abraham Lincoln und kämpft im Bürgerkrieg mit einer deutschstämmigen Truppe für die Befreiung der Sklaven. Danach nimmt seine politische Karriere so richtig Fahrt auf, erst als Senator, dann als Innenminister.Carl Schurz stirbt 1906 in den USA als hoch verehrter Politiker. Ein Jahrhundert später sehen Historiker sein Wirken kritischer, vor allem im Hinblick auf seinen Umgang mit den indigenen Bewohnern und Zugeständnissen an die rassistische weiße Elite. Aufgrund dieser Debatte hat Bundespräsident Steinmeier im Mai 2022 eine Ehrung für Carl Schurz im Schloss Bellevue abgesagt.