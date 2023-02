ZeitZeichen

Auseinandersetzung mit dem Chef

Euler - der am 8. Februar 1828 in Kirchenbollenbach, dem heutigen Idar-Oberstein geboren wird - gehört dem zivilen Zweig der "Central-Turnanstalt" an. Er lehnt die "Schwedische Gymnastik" ab, weil sie militärisch orientiert ist. Der Hintergrund: Der preußische Staat will sich ein drittes, teures Jahr der Wehrpflicht für junge Männer sparen, indem Jungen bereits in der Schule auf das Soldatentum vorbereitet werden sollen.

Nachdem Rothstein Barren und Reck in der "Central-Turnanstalt" hat entfernen lassen, führt Euler die Turngeräte in seinem Unterricht wieder ein. Damit kommt es zum sogenannten Barrenstreit. Während Euler in der Auseinandersetzung mit seinem Chef diplomatisch bleibt, fetzen sich andere mit Rothstein ordentlich.

Euler setzt sich durch

In der Sache bleibt Euler hart. Rothstein tritt schließlich frustriert zurück. Barren und Reck werden in den Turnhallen wieder aufgestellt. Euler bleibt Pädagoge, bildet Turnlehrer aus und setzt sich für das Mädchenturnen ein. Dabei orientiert er sich an Adolf Spieß, der als Begründer des Schult- und des Mädchenturnens gilt.