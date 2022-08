Zeitzeichen

Die Wiedervereinigung und der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik setzen das seit Langem umstrittene Thema Schwangerschaftsabbruch erneut auf die politische Tagesordnung. Im Einigungsvertrag verständigt man sich darauf, bis Ende 1992 zu einer neuen, gesamtdeutschen Regelung zu kommen. In der DDR hat es eine Fristenlösung geben: Die Frauen konnten eine Abtreibung vornehmen, ohne sich dafür rechtfertigen oder einen Antrag stellen zu müssen.

In der BRD ist hingegen seit 1976 die sogenannte Indikationslösung in Kraft. Sie sieht Straffreiheit für Abtreibungen nur dann vor, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen - zum Beispiel eine Schwangerschaft durch Vergewaltigung. Es wird nach einem parteiübergreifenden Kompromiss gesucht und am 26. Juni 1992 scheinbar auch gefunden: Der Bundestag beschließt eine legale Fristenlösung mit Beratungspflicht - mit den Stimmen von 32 Unionsabgeordneten.