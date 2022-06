Zeitzeichen

Merkel räumt ein Wahlkampfthema ab

Vor der Bundestagswahl 2017 zeichnet sich im Sommer ein Wahlkampfthema für Grüne und SPD ab: die Forderung nach einer vollständigen rechtlichen Gleichstellung für Lesben und Schwule. Auch die Liberalen sind dafür - also alle potenziellen Koalitionspartner der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ). Sie hat sich lange gegen eine Gleichstellung gesträubt. Nun gibt sie diesen Widerstand auf.

Plötzlich geht es ganz schnell

So kommt es, dass Merkel auf einer Podiumsdiskussion am 26. Juni 2017 auf Nachfrage sagt, dass eine Abstimmung im Bundestag " eher in Richtung einer Gewissensentscheidung " gehe. Das heißt, ohne Fraktionszwang können dann alle Abgeordneten frei entscheiden. Was Merkel wohl überrumpelt, ist, wie schnell das Gesetz kommt.

Bereits vier Tage später stimmt der Bundestag auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ab. Die Grünen bringen zusammen mit der SPD, die damals mit der Union regiert, und den Linken erneut einen bereits vorhandenen Gesetzentwurf ein. 393 Abgeordnete stimmen dafür, darunter 75 Unionsabgeordnete. Merkel gehört zu den 226, die dagegen stimmen.